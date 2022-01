Pogrzeb księdza Rafała Saramy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Zmarłego kapłana żegnali bliscy i przyjaciele

Modlitwą Psalmami rozpoczęła się w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku liturgia żałobna. Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda.

- Żeby kapłaństwo miało sens i smak, potrzebny jest wysiłek, walka. Rafał walczył z wieloma przeciwnościami, a niezwykłą siłę dawało mu pielgrzymowanie, relacje, bycie blisko ludzi - powiedział podczas homilii ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierownik pielgrzymki gdańskiej na Jasną Górę, przyjaciel zmarłego księdza Rafała Saramy.

Zawsze podczas Mszy świętej pogrzebowej zadaję sobie pytanie: co chcę zobaczyć? Śmierć czy życie? Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, wspominając księdza Rafała, wszyscy możemy mieć nadzieję na zmartwychwstanie.

Pielgrzym

Pochodzący z Żabianki ksiądz Rafał pracował ostatnio w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu, wcześniej posługiwał w kilku innych. Jednak bez względu na to, gdzie był i jakie miał zadania, każdego roku organizował grupy pielgrzymów, którzy wędrowali pieszo na Jasną Górę, z Oliwy do Wejherowa i z Gdańska do sanktuarium bł. Doroty w Mątowach Wielkich - to była jego pasja, jego droga. - Dzięki pielgrzymce odkryłem swoje powołanie do kapłaństwa - powiedział po latach.