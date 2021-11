Pojazd skanujący numery rejestracyjne parkujących na stałe w Gdańsku. Sprawdzi, czy zapłaciłeś za postój

Pojazd podczas pracy skanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów oraz robi im zdjęcia. Dane automatycznie trafiają do systemu zawierającego informacje o ważnych opłatach za postój.

W ciągu dnia auto jest w stanie skontrolować 4 000 samochodów , natomiast jeden pieszy kontroler w tym czasie zdoła sprawdzić około 350 pojazdów. Nie oznacza to jednak, że tradycyjnej kontroli zabraknie - podczas dużego natężenia ruchu kontrolerowi łatwiej jest się przemieszczać po mieście.

Od czwartku 4 listopada do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP wykorzystywany będzie pojazd skanujący. To nowe narzędzie, które uzupełni pracę pieszych kontrolerów.

Stawki za postój w strefie płatnego parkowania nie ulegną zmianie

Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wnoszenie opłat, wysokość stawek, granice sektorów, a także czas poboru opłat pozostają bez zmian. Osobom, które nie zapłaciły za parkowanie lub nie posiadają ważnego abonamentu, zostaną wystawione zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W tradycyjnej formie zawiadomienia będą wkładane za wycieraczką przez pieszych kontrolerów. Natomiast jeśli kontrola nastąpi przez pojazd posiadający skaner, taka informacja zostanie wysłana pocztą. Po otrzymaniu wezwania kierowca ma prawo wnieść zastrzeżenia co do jej słuszności. Przez 14 dni od momentu wystawienia zawiadomienia wysokość opłaty dodatkowej wynosi 130 zł, lecz po upływie tego czasu kwota wzrośnie do 200 zł.