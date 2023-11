Pojechali na kradzież sklepową, zatrzymali poszukiwanego, złodzieja roweru i pasera

- W sobotę w nocy policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży sklepowej, do której doszło w jednym ze sklepów we Wrzeszczu. Na miejscu interwencji funkcjonariusze wylegitymowali 41-letniego sprawcę, który ukradł towar warty ponad 36 złotych. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany i ma do odbycia karę 50 dni pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży - informuje podpinsp. Magdalena Ciska.