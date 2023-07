Pokoje w akademikach PG będą droższe. Ile zapłacą studenci?

Akademiki PG będą droższe. Wzrost o 6-8 procent

Jeszcze niedawno ceny za pokój z łazienką w akademikach Politechniki Gdańskiej wynosiły od 580 zł do 618 zł. W nadchodzącym roku akademickim ma się to jednak zmienić, a podwyżki będą wynosić średnio ok. 30 zł, a więc przedział będzie już wynosił od 610 do 650 zł. To kwestia wzrostu kosztów związanych z utrzymywaniem i eksploatacją domów studenckich, w których zawierają się takie opłaty jak m.in. media, środki czystości.

- Pomimo że mieszkania i pokoje w stancjach na rynku prywatnym są droższe względem poprzedniego roku akademickiego nawet o kilkadziesiąt procent, miejsca w akademikach podrożały symbolicznie, na poziomie 6-8 procent - mówi rzecznik Politechniki Gdańskiej, Maciej Dzwonnik.

