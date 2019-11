Pół miliona złotych na ochronę prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz. Ze względu na groźby "utrzymanie ochrony jest konieczne"

Od czasu morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza, jego następczyni (najpierw jako pełniąca obowiązki, a później już jako demokratycznie wybrany prezydent) Aleksandra Dulkiewicz korzysta ze wsparcia ochroniarzy.

W rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" w ramach cyklu “Pod Ostrym Kątem” prezydent Gdańska przyznała, że nadal otrzymuje pogróżki, którymi różni ludzie nękają ją od miesięcy.

30 stycznia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku trafiła koperta z podejrzanym białym proszkiem. Był do niej dołączony list z pogróżkami wobec Aleksandry Dulkiewicz i jej rodziny. Urząd został wówczas ewakuowany. Krótko potem w placówkach Urzędu Miejskiego, w tym także przed wejściem do biura prezydenta, pojawiła się straż miejska.