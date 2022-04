Pola Nadziei już w niedzielę 03.04.2022 r.. Jak wesprzeć akcję Pola Nadziei?

Pola Nadziei to akcja organizowana od wielu lat w całej Polsce. Uczestniczą w niej również ośrodki hospicyjne z Pomorza. Jej celem jest pozyskanie finansowego wsparcia hospicyjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi u kresu życia. Równie ważny jest także jej cel edukacyjny i wspólnotowy: propaguje wolontariat, otwiera serca i oczy na potrzeby osób cierpiących.

- Troskliwa uważność i otwarte serce – to jedne z cech, które ks. Eugeniusz Dutkiewicz, założyciel naszego hospicjum, wskazywał jako szczególnie ważne w towarzyszeniu osobom ciężko chorym, ale także wspieraniu ich bliskich. Stanowią podstawę stworzenia relacji opartej na zaufaniu, dającej tak ważne poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, by podopieczni Fundacji Hospicyjnej czuli każdego dnia, że hospicjum to też życie. Rokroczne Pola Nadziei są okazją do tego, by przypominać o roli opieki hospicyjnej i wartościach, które leżą u jej podstaw – twierdzi dr Anna Janowicz, prezes zarządu Fundacji Hospicyjnej.