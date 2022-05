"Polacy nie mieli prawa zajmować się Kresami". O Polesiu, Holokauście i Bronnej Górze w Muzeum II Wojny Światowej OPRAC.: Kamil Kusier

Gdańsk. "Polacy nie mieli prawa zajmować się Kresami". O Polesiu, Holokauście i Bronnej Górze rozmawiano w Muzeum II Wojny Światowej

Spotkania z historią to cykliczne wydarzenia organizowane przez Muzeum II Wojny Światowej. W środę, 25 maja 2022 roku spotkanie poświęcone promocji książki prof. Grzegorza Berendta pt. "Bronna Góra 1942. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu". Wszyscy obecni na spotkaniu mogli zapoznać się z historią białoruskiej dzisiaj wsi, gdzie według szacunków od maja do listopada 1942 roku rozstrzelano około 50 tysięcy ludzi, przywiezionych pociągami m.in. z gett w Brześciu, Berezie, Janowie, Horodeczu i Kobryniu właśnie do Bronnej Góry.