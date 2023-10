Polacy oszczędzają na jedzeniu, ale nie na ubraniach. Zobacz analizę paragonów z 2021 i 2023 roku

Na co wydajemy pieniądze?

Z drugiej strony, średnia liczba produktów na paragonach ze sklepów z odzieżą pozostała niemalże identyczna, ale zwiększyła się kwota, jaką przeznaczamy na zakup ubrań. Jeszcze we wrześniu 2021 na zakupach odzieżowych wydawaliśmy jednorazowo około 217 zł, a w analogicznym miesiącu w 2023 roku kwota ta wzrosła do 256 zł. Różnica wynosi więc aż 38 zł.

Na czym najczęściej oszczędzają Polacy?

Według Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2022 roku. Mimo to Polacy nie zmienili podejścia do oszczędzania, a jedynie zmniejszyli liczbę kupowanych produktów spożywczych. Warto jednak zauważyć, że inflacja w Polsce powoli spada i możemy mówić o pierwszym od wielu miesięcy jednocyfrowym wzroście.