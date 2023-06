Polacy przegrali z Mołdawią w Kiszyniowie. Wstyd i kompromitacja biało-czerwonych w drugiej połowie!

Polacy mieli pełną kontrolę nad tym, co się działo w pierwszej połowie spotkania na boisku w Kiszyniowie. Fernando Santos liczył na dominację, więc wystawił do gry kreatywnych zawodników, jak Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski czy Nicola Zalewski, a w ataku partnerem Roberta Lewandowskiego był Arkadiusz Milik.

I to był strzał w dziesiątkę portugalskiego selekcjonera biało-czerwonych. Po rzucie rożnym to właśnie Lewandowski odegrał piłkę głową, a Milik z bliska – może nie w idealny sposób – ale skończył akcję reprezentacji umieszczając piłkę w siatce. Jeszcze szybka analiza VAR czy „Lewy” nie był na spalonym, ale wszystko było w porządku, więc bramka została uznana. Polacy przez większość czasu utrzymywali się przy piłce, a rywale nie byli w stanie w żaden sposób zagrozić bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. To oczywiście nie był jakiś wielki mecz w wykonaniu naszego zespołu, ale polscy piłkarze mieli wszystko pod kontrolą. W jednej z kolejnych akcji Milik odwdzięczył się Lewandowskiemu za wcześniejszą asystę i to po jego podaniu kapitan reprezentacji Polski efektownym strzałem podwyższył wynik. Wynik mógł być wyższy, ale w dobrych sytuacjach Lewandowski nieznacznie się pomylił.

Kibice przecierali oczy ze zdumienia patrząc na to, co działo się od początku drugiej połowy spotkania. Reprezentanci Mołdawii nie mieli nic do stracenia i ostro ruszyli do ataku, a biało-czerwoni kompletnie nie mogli sobie z tym poradzić ani złapać właściwego rytmu. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo trzy minuty po wznowieniu gry kontaktowego gola strzałem z dystansu Ion Nicolaescu. Po rzucie rożnym Nicolaescu ponownie pokonał Szczęsnego, ale tym razem szczęście uśmiechnęło się do biało-czerwonych. Mołdawianin faulował przed strzałem i ta bramka nie została uznana. Polacy wciąż jednak grali nerwowo, a rywale w pełni dominowali na boisku. Trudno uwierzyć, że nasza drużyna mogła zagrać aż tak inaczej i gorzej niż w pierwszej części spotkania.