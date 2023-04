Polacy w Gdańsku awansowali do finału drużynowych mistrzostw Europy na żużlu. Popis trzech naszych żużlowców z dwucyfrowym wynikiem

Na zawody w Gdańsku menedżer powołał Szymona Woźniaka (Stal Gorzów Wielkopolski), Jakuba Miśkowiaka (Włókniarz Częstochowa), Jarosława Hampela, Dominika Kuberę (obaj Motor Lublin) i Wiktora Przyjemskiego (Polonia Bydgoszcz). Największe doświadczenie reprezentacyjne z tego grona ma oczywoście 41-letni Hampel, który aż sześciokrotnie triumfował w Drużynowym Pucharze Świata.

- W takich zawodach, kiedy możesz reprezentować swój kraj zawsze towarzyszy nam większa motywacja. Determinacji do tego, by osiągnąć najlepszy wynik nie brakuje. Każdy medal zdobyty dla reprezentacji Polski jest ważny, ale wyjątkowo wspominam rok 2013. To był mój ostatni finał Drużynowego Pucharu Świata, byłem wtedy kapitanem. Walkę o złoto toczyliśmy do ostatniego biegu - wspomina Jarosław Hampel.

Drużynowe mistrzostwa Europy na żużlu - półfinały w Gdańsku

Faworyzowani Polacy mieli mocny początek zawodów w Gdańsku. Tydzień po inauguracji sezonu w 1 Lidze Żużlowej tor na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego wyraźnie wysechł, spod kół mocniej sypało drobnym pyłem. Tradycyjnie jednak kluczowy był start, a z tym elementem nasi żużlowcy radzili sobie świetnie. Dopiero w 9 biegu na starcie dał się zakleszczyć z tyłu Jakub Miśkowiak i w efekcie na dystansie już nie odrobił straty.