Polacy wygrali grupę eliminacyjną! 16.11.2019 Biało-czerwoni pokonali Izrael w Jerozolimie [zdjęcia]

Polscy piłkarze mieli już zapewniony awans do finałów EURO 2020, więc w Jerozolimie mogli grać w miarę spokojnie. Oczywiście celem było zwycięstwo, bowiem biało-czerwoni walczą o rozstawienie w pierwszym koszyku przed losowaniem. Było zagrożenie czy mecz się w ogóle odbędzie ze względu na atak rakietowy w Izraelu przed kilkoma dniami. Ostatecznie mecz się odbył i nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji.

Pierwsza połowa meczu była naprawdę dobra w wykonaniu polskiej reprezentacji. Ba, to było jedno z najlepszych 45 minut kadry Brzęczka w tych eliminacjach. Biało-czerwoni mieli mecz pod pełną kontrolą, robili na boisku co chcieli, a rywale nie potrafili postawić się w żaden sposób. Już na początku meczu nasi piłkarze przeprowadzili bardzo dobrą akcję i najpierw bramkarz reprezentacji Izraela obronił strzał Piotra Zielińskiego, a następnie dobitkę Sebastiana Szymańskiego. Róg dla Polaków, którzy po nim już w 4 minucie objęli prowadzenie w tym spotkaniu. Po dośrodkowaniu z rogu piłka trafiła do Grzegorza Krychowiaka, który pewnie posłał piłkę do siatki. Tym samym potwierdził świetną dyspozycję strzelecką, którą w tym sezonie prezentuje w Lokomotiwie Moskwa. Już dwie minuty później Przemysław Frankowski nie wykorzystał błędu bramkarza rywali. Polacy grali spokojnie i stwarzali kolejne sytuacje bramkowe. Po tym, jak Ofir Marciano złapał piłkę w ręce podaną od swojego kolegi Polacy mieli rzut wolny pośredni z pola karnego. Strzelał Zieliński, ale obrońca gospodarzy głową szczęśliwie odbił piłkę ponad bramkę. W 33 minucie Szymański nie trafił z ostrego kąta, a pięć minut później Frankowski przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Izraela. Polacy byli lepsi pod każdym względem i zaskakujące było tylko to, dlaczego prowadzili po pierwszej połowie zaledwie różnicą jednego gola.

Druga połowa zaczęła się podobnie do pierwszej. Polacy dominowali, mieli okazje i wreszcie strzelili drugiego gola. W 54 minucie po strzale Krystiana Bielika piłka odbiła się od słupka, ale skutecznie futbolówkę z bliska dobił do siatki Piątek. To dla niego ważny gol który może okazać się przełamaniem.

- Strzeliłem bramkę i poczłem ulgę - przyznał po meczu Piątek.

Kilka minut później na boisku pojawił się Lewandowski, ale to nie był dobry moment, bo biało-czerowni zagrali znacznie słabiej. Cofnęli się i głównie bronili wyniku, ale też popełniali błędy. Przez to do sytuacji doszedł Moanes Dabour, ale nie trafił w bramkę. Później świetny strzał oddał Eran Zahavi, ale kapitalnie interweniował Wojciech Szczęsny. W 76 minucie Zahavi trafił do siatki, ale na szczęście z minimalnego spalonego i bramka nie została uznana. W 88 minucie Dabour przyjął szczęśliwie piłkę w polu karnym i zdobył kontakowego gola. Chwilę później na boisko wbiegli miejscowi fani, a w zamieszaniu na murawę padł potrącpny przez nich Tomasz Kędziora. Po krótkiej przerwie spotkanie zostało wznowione. Jeszcze w ostatniej minucie doliczonego czasu gry bliski strzelenia trzeciej bramki był Lewandowski. Ostatecznie Polska wygrała w Jerozolimie, a Izrael przegrał pierwszy mecz u siebie w tych eliminacjach.