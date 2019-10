Polacy wygrali „Wyścig po zdrowie”. Kilkanaście pikników, które promowały aktywny i zdrowy styl życia [zdjęcia]

- Na „Wyścigu po Zdrowie” wspólnie zachęcamy do zdrowego i aktywnego stylu życia. Ja sam od lat bardzo starannie dbam o dietę, jestem weganinem i wiem, że ma to ogromne znaczenie. Dodając do tego aktywność fizyczną, a jazda na rowerze jest jej najpopularniejszą formą w Polsce, otrzymujemy gotowy przepis na zdrowe życie i dobre samopoczucie. Dodatkowo na „Wyścigu po Zdrowie” można poznać fascynującą historię Tour de Pologne. Mobilne muzeum naszego narodowego wyścigu zgromadziło mnóstwo ciekawych eksponatów i przyciąga wielu gości – powiedział Czesław Lang, Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

Sponsorem Głównym „Wyścigu po Zdrowie” jest Carrefour Polska, który podczas wszystkich edycji nie tylko zachęcał do zdrowego odżywiania, ale też pokazywał sposoby na to, jak dbać o odpowiednią dietę i cieszyć się zdrowym jedzeniem.

- Inauguracyjny sezon pikniku „Wyścig po Zdrowie” to ogromny sukces. Wspólnie z Lang Team zorganizowaliśmy 13 wydarzeń w miastach w całym kraju, w których udział wzięło blisko 230 000 osób. „Wyścig po Zdrowie” to z naszej perspektywy przedsięwzięcie o bardzo kompleksowym charakterze. Obok promocji kolarstwa, przybliżania historii Tour de Pologne i zachęcania do aktywnego stylu życia, również szeroko promował prawidłowe odżywianie i sięganie w codziennej diecie po wysokiej jakości produkty, w tym artykuły ekologiczne, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie - mówi Michał Sacha, Dyrektor Marketingu, Digitalu, IT, E-Commerce i Usług Finansowych, Carrefour Polska. – Carrefour jako firma ma ambicje stać się światowym liderem w zakresie transformacji żywieniowej dla wszystkich, dlatego tym bardziej cieszy nas tak duży sukces pikniku „Wyścig po Zdrowie”, dzięki któremu mogliśmy promować codzienną aktywność fizyczną i dbałość o odpowiednią dietę - dodaje Michał Sacha.