Pol'and'Rock 2019. Kolorowe wioski festiwalowiczów

„Szanuj nas, albo nara” - czytam w regulaminie jednej z wiosek. Co roku powstają ich setki. Dla niektórych zwyczajny namiot i plandeka to za mało. Tworzą kolorowe płyty, szyldy, urządzają wnętrze. Niczym dom. W niektórych znajdziemy telewizor, kanapę i szafę.

Do wiosek przychodzą nieznajomi. Witają się z "tubylcami", rozmawiają. To najlepsza reklama hasła "Miłość, Przyjaźń, Muzyka", choć trzeba przyznać, że to ostatnie da wielu nie jest najważniejsze. Przyjeżdżają, żeby pobyć razem. Nie muszą nawet chodzić na koncerty. Są mili, otwarci, chętni do rozmowy. Postanowiliśmy ich odwiedzić, w tymczasowych domach. Niektórzy - o czym w galerii poniżej - meldują się tutaj już w połowie lipca.