Pol'and'Rock Festival 2019 [PROGRAM, MAPA] Kto zagra? Ziggy Marley, Majka Jeżowska i inni

PolandRock Festival 2019. Kto zagra?

"Mamy dla Was wiadomość równie sensacyjną, co wzruszającą - Ziggy Marley wystąpi na Dużej Scenie podczas 25. edycji Pol’and’Rock Festival - piszą organizatorzy imprezy w Kostrzynie nad Odrą. - W 2012 roku na Przystanku Woodstock zagrał Damian Marley, dwa lat później Ky-Mani Marley, w końcu przyszedł czas na najstarszego i zarazem najsłynniejszego spośród synów Boba Marleya, który, w co trudno uwierzyć, po raz pierwszy wystąpi w Polsce! To najpiękniejszy prezent dla najpiękniejszej publiczności najpiękniejszego festiwalu świata!" - dodają.

Jak zaczęła się muzyczna droga Ziggy'ego? W 1975 roku Bob Marley skomponował dla swoich dzieci utwór „Children Playing in the Streets”. Cztery lata później na życzenie ojca Ziggy, Stephen, Cedella i Sharon stworzyli grupę The Melody Makers i wydali ten utwór na singlu. Muzycznie utalentowane rodzeństwo występowało na największych festiwalach reggae, podpisało też umowę z wytwórnią Virgin Records.