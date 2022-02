Półautonomiczny pojazd do poszukiwania min morskich powstanie na Politechnice Gdańskiej. Ponad 8,5 mln zł dofinansowania

Podwodny pojazd do poszukiwania min morskich powstanie na Politechnice Gdańskiej

Projekt "Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych, kr. TUKAN" realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czas jego realizacji to trzy lata (2022-2025). Dotyczy on m.in. procesu wykrywania i klasyfikacji min morskich z wykorzystaniem pojazdów podwodnych, które będą sterowane zdalnie i automatycznie. "Tukan" zostanie przystosowany do wodowania z nawodnych platform załogowych oraz nawodnych platform bezzałogowych.