Policja nie wyklucza, że Grzegorz Borys nie żyje. Służby wciąż szukają mężczyzny na zawężonym obszarze

- Wygrodzenie tego terenu wynika z konkretnych informacji, z zabezpieczonych śladów, nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje, zawęziliśmy ten teren do 2 hektarów" - podała. - Taką decyzję podjął komendant wojewódzki policji wspólnie z dowódcami operacji oraz komendantem żandarmerii — zaznaczyła.

- Do tej spory sprawdzaliśmy kilkukrotnie obszar leśny 8 tys. ha, przy udziale tysiąca funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej, straży leśnej i straży pożarnej — przypomniała komisarz.

Poinformowała, że wszystkie czynności wykonane do tej pory oraz zabezpieczone przez policjantów zapisy z kamer monitoringu — ok. 15 terabajtów danych — nie wykazały, żeby mężczyzna opuścił teren leśny.

- Nie wskazują również na to informacje, przekazane nam przez mieszkańców i przekazane na dedykowaną skrzynkę mailową. To było kilkaset informacji. One zostały zweryfikowane, żadna z nich się nie potwierdziła - podała Kamińska.