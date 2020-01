Policja od niedawna może sprawdzać licznik samochodu - właśnie wpadł właściciel golfa z Gdańska z brakującymi kilometrami na liczniku

Archiwum Polska Press

Policjanci zatrzymali do kontroli golfa, którego stan faktyczny licznika daleko odbiegał od tego w bazie danych. Właściciel samochodu będzie musiał wyjaśnić, co się stało z brakującymi 300 tys. km. Zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia do 5 lat.