Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach. „Wykorzystują naszą nieuwagę podczas sprzątania grobów jako okazję do kradzieży”

- Rozpoczął się czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych, kiedy znacznie częściej odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to również okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie stać się ofiarą przestępców – ostrzegają funkcjonariusze.

W tym roku Dzień Wszystkich Świętych przypada w piątek, co niewątpliwie pozwoli na rozłożenie wizyt na kilka dni, a w tym właśnie czasie częściej niż zwykle dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań.