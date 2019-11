Policja szuka mężczyzny, który namalował swastykę na peronie w Gdańsku Wrzeszczu

Zatrzymano stalkera podejrzango o prześladowanie 30 kobiet

Gdańska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o stalking. Miał on wysyłać do kobiet w całym kraju wiadomości oraz filmy i zdjęcia przedstawiające czynności seksualne z wykorzystaniem akcesoriów erotycznych. Postawiono mu już zarzuty. 31-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia woln...