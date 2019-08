Policja szuka świadków wypadku. Chodzi o potrącenie 9-latka przez mężczyznę na elektrycznej hulajnodze w Gdańsku Wrzeszczu

- 12 lipca w godzinach popołudniowych policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Topolowej. Funkcjonariusze, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, ustalili, że poruszający się hulajnogą elektryczną 27-latek z Gdańska, jadąc ulicą Partyzantów w kierunku al. Żołnierzy Wyklętych, potrącił 9-letniego chłopca przechodzącego przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym, ale dozwolonym, z lewej strony do kierunku jazdy hulajnogi. Na skutek tego zdarzenia chłopiec z urazem prawej nogi został przewieziony do szpitala – informuje nadkom. Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak wynika z relacji mundurowych, na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny, wykonano szkic sytuacyjny oraz dokumentację fotograficzną. Policjanci sprawdzili także stan trzeźwości 27-latka, który poruszał się hulajnogą – mężczyzna był trzeźwy.