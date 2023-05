Policja z Gdańska i całego kraju zabezpieczała mecz Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Kibice dostaną zakaz stadionowy? | ZDJĘCIA

Policyjne siły w Gdańsku pilnowały porządku na ulicach oraz przed stadionem, ale mundurowi nie poprzestali na tym. Z powietrza działania policjantów zabezpieczał również policyjny helikopter oraz drony.

- Pod stałym nadzorem policjantów były trasy dojazdowe na stadion i jego okolice, rejony przystanków autobusowych i tramwajowych - wylicza rzecznik KWP w Gdańsku. - Policjanci dbali o to, by każda z osób, która przyszła obejrzeć mecz bez przeszkód dotarła na stadion, a potem równie bezpiecznie powróciła do domu.