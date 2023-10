Policja z Gdańska zatrzymała 64-letniego duchownego. Chodzi o wykorzystywanie małoletnich

Zakonnik zatrzymany w związku z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich

64-latek miał wykorzystywać zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego, pod pretekstem między innymi wykonywania praktyk religijnych, po to aby doprowadzić pokrzywdzonych do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym - informuje policja.

Do zarzucanych czynów miało dojść w latach 2006-2016 w różnych miejscach na terenie Polski, ale także poza jej granicami.

Zakonnik usłyszał 14 zarzutów

Policjanci rozpoczęli śledztwo po zawiadomieniu złożonym przez Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży z zakonu, którego członkiem jest podejrzany. Najsurowiej zagrożone przestępstwo popełnione przez zakonnika, czyli podstępne doprowadzenie do obcowania płciowego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a takich czynów podejrzanemu zarzucono aż 8. Łącznie mężczyzna usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw wobec 4 małoletnich osób.