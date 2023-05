Policja z Gdańska zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy, którzy wtargnęli do mieszkania i zaatakowali mężczyznę

Dwaj napastnicy z Gdańska usłyszeli zarzuty za rozbój. Na trzy miesiące trafili do aresztu

W Gdańsku na terenie Śródmieścia doszło do brutalnego włamania do jednego z mieszkań. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku dwaj napastnicy wtargnięciu do środka zaczęli uderzać drewnianymi pałkami pokrzywdzonego, a następnie ukradli mu portfel z pieniędzmi oraz wszystkimi dokumentami. Mężczyzna uciekł z mieszkania, skacząc przez okno. Podczas skoku z parteru doznał urazu nogi. Sprawcy zostali w mieszkaniu, stłukli szybę w oknie, uszkodzili szafkę i telewizor. Kobieta, która była w mieszkaniu została popchnięta i doznała urazu barku.

Obywatele Ukrainy wtargnęli do jednego z mieszkań w Gdańsku

We wtorek rano, 2 maja na ul. Chłodnej policjanci z komisariatu w Śródmieściu zauważyli poszukiwany samochód marki Skoda. Zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Podczas interwencji w schowku auta policjanci znaleźli portfel z dokumentami, który należał do poszkodowanego mężczyzny. Dwaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za rozbój. Wczoraj sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za przestępstwo rozboju grozi do 12 lat pozbawienia wolności.