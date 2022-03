Policja zatrzymała amatora katalizatorów. Wpadł też mężczyzna, który próbował otworzyć cudze drzwi łomem

Policja zatrzymała podejrzanego o usiłowanie włamania

Policja informuje, że w miniony poniedziałek 14 marca 2022 r. po godz. 23 do dyżurnego zadzwonili pracownicy ochrony. Na jednej z ulic dzielnicy Piecki-Migowo ujęli mężczyznę, który usiłował włamać się do budynku stacji diagnostycznej. Funkcjonariusze pojechali we wskazane miejsce i zatrzymali 41-latka z Gdańska. Policjanci podają, że mężczyzna chwilę wcześniej przeskoczył przez płot okalający teren firmy, a następnie za pomącą łomu próbował wyłamać drzwi wejściowe do stacji diagnostycznej.

Podczas legitymowania podejrzanego okazało się, że jest on poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz ma do odbycia karę 10 dni pozbawienia wolności (w związku z nieuregulowaną grzywną, którą sąd nałożył na niego za wykroczenie kierowania pojazdem bez uprawnień).

Funkcjonariusze informują też, że mężczyzna na początku marca 2022 miał się włamać do tej samej stacji diagnostycznej. Jest podejrzany o kradzież pieniędzy oraz spowodowanie uszkodzeń na łączną kwotę 10 tys. zł. Podejrzany usłyszał zarzuty za usiłowanie i dokonanie kradzieży z włamaniem.