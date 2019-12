Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, podejrzewanych o kradzieże pieniędzy z rozmieniarek na myjniach samochodowych w Gdańsku

Pod koniec minionego tygodnia, nad ranem policjanci z Osowej odebrali zgłoszenie o włamaniu do rozmieniarki w myjni samochodowej na Kokoszkach. Funkcjonariusze natychmiast pojechali w miejsce, gdzie doszło do włamania i zaczęli sprawdzać teren w poszukiwaniu sprawców oraz śladów.

Funkcjonariusze również ustalili i zatrzymali drugiego ze sprawców. Jest nim 30-letni mieszkaniec Gdańska.

Tej samej nocy na terenie Gdańska doszło jeszcze do dwóch innych włamań do rozmieniarek na myjniach samoobsługowych, a zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na to, że odpowiadają za nie zatrzymani sprawcy.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 30-latkowi za kradzieże z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywie grozi 15 lat więzienia. 41-latek za kradzieże z włamaniem oraz nielegalne posiadanie broni może trafić na 10 lat do więzienia. Sąd zastosował wobec nich policyjny dozór.