Policja zatrzymała obywatela Białorusi, który był pod wpływem narkotyków i prowadził samochód mimo sądowego zakazu

31-letni obywatel Białorusi zatrzymany w Gdańsku

W poniedziałek, około godziny 10:00 policja zatrzymała mężczyznę kierującego samochodem osobowym marki Subaru, wcześniej otrzymali zgłoszenie, że najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pod numer alarmowy zadzwonił świadek, który widział, jak mężczyzna jechał "od prawej do lewej". Funkcjonariusze zatrzymali i wylegitymowali 31-letniego obywatela Białorusi i przebadali go alkomatem.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań pod kątem obecności środków odurzających w organizmie. Wyniki trafią do biegłego, który stwierdzi, czy mężczyzna w czasie jazdy był pod wpływem narkotyków. Następnie policjanci przewieźli kierującego do pobliskiego komisariatu.