Policja zatrzymała uczestników rozboju w Gdańsku. Aresztowano 3 mężczyzn i jedną kobietę, którym grozi do 12 lat więzienia OPRAC.: Daniel Nawrocki

Gdańscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o dokonanie rozboju. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu, w jednym z lokali rozrywkowych na Przymorzu. Trzej mężczyźni w wieku od 23 do 41 lat oraz kobieta, w wieku 31 lat trafili na trzy miesiące do aresztu. Teraz grozi im nawet 12 lat więzienia.