Policjanci uratowali 33-latkę, która chciała skoczyć z wiaduktu. Tu znajdziesz pomoc w kryzysie psychicznym

Chciała skoczyć z wiaduktu, pomogli policjanci

W czwartek po godzinie 16:00 policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Klinicznej stoi kobieta i chce skoczyć z wiaduktu. Liczyła się każda sekunda, dlatego też na miejsce natychmiast pojechali mł. asp. Marek Matras i sierż.szt. Łukasz Kruszyński - dzielnicowi z komisariatu we Wrzeszczu. Ponieważ sytuacja wymagała szybkiego działania, bez chwili wahania ruszyli w stronę kobiety. Podjęli spokojną rozmowę z 33-latką i w pewnym momencie chwycili ją i przenieśli na drugą stronę barierki. zaopiekowali się 33-latką i udzielili jej wsparcia psychicznego aż do przyjazdu ratowników medycznych. Wezwana na miejsce załoga pogotowia zabrała kobietę do szpitala.