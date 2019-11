Policjanci uratowali bezdomnego na gdańskiej Oruni. Zziębnięty i wychłodzony mężczyzna leżał w wiacie śmietnikowej

Na miejsce natychmiast wezwane zostało pogotowie. Dzielnicowi okryli bezdomnego 63-latka kocem termicznym i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia. Mężczyzna decyzją ratowników został przewieziony do szpitala.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać do: Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.), Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986.