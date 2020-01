Policjanci z Gdańska i funkcjonariusze z Gdyni rozbili grupę organizaującą nielegalne gry hazardowe [zdjęcia]

Policjanci z komendy miejskiej w Gdańsku rozbili grupę zajmująca się nielegalnym hazardem. W akcji "nalotu" na lokal, w którym odbywały się nielegalne, towarzyszyli im funkcjonariusze z gdyńskiego Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Informacje, które wcześniej zdobyli policjanci, okazały się prawdziwe. W mieszkaniu we Wrzeszczu, do którego weszli pod koniec minionego tygodnia ok godziny 21, odbywał się akurat nielegalny turniej pokera.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą gdańskiej komendy miejskiej, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku na czas pracy funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli lokal oraz ustalili tożsamość 17 zastanych na miejscu osób - organizatorów i uczestników nielegalnej gry.

Zabezpieczyli również dowody m.in. stół do gry, żetony, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, gotówkę oraz notatki. Sprawa została przekazana do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Wszystkim uczestnikom nielegalnego turnieju grożą surowe kary finansowe, a organizatorom turnieju, nawet kara więzienia do lat 3.