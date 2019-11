Policjanci z Gdańska Oruni zatrzymali podejrzanych o włamania i kradzieże. Obaj mężczyźni to recydywiści

W minioną niedzielę policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży mieszkaniowej, do której doszło na Oruni. Sprawca wszedł w nocy przez otwarte okno do mieszkania, splądrował pokoje i ukradł prawie 2 tys. zł. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie oraz wykonali oględziny miejsca zdarzenia, podczas których policyjny technik zabezpieczył ślady.

- Śledczy zdobyli dowody potwierdzające udział mężczyzny w dwóch kolejnych przestępstwach, które popełnił w ostatnim miesiącu - informują funkcjonariusz KMP w Gdańsku. - Sprawca usłyszał łącznie trzy zarzuty dotyczące włamania, usiłowania włamania oraz zniszczenia mienia. Mężczyzna dopuścił się tych przestępstw w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli w tzw. recydywie.

Kryminalni z Oruni rozmawiali z mieszkańcami dzielnicy i sprawdzając jedną z pozyskanych w ten sposób informacji, trafili na trop mężczyzn. Kryminalni pojechali do mieszkania wytypowanego sprawcy i zatrzymali w nim 40-letniego mieszkańca Gdańska. Na miejscu funkcjonariusze odzyskali i zabezpieczyli część ukradzionych pieniędzy. Zatrzymany 40-latek został przewieziony do policyjnego aresztu.

Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie aresztu dla podejrzanego i o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Kradzież z włamaniem jest zagrożona karą więzienia do 10 lat, w warunkach powrotu do przestępstwa kara może zostać zwiększona do 15 lat więzienia.