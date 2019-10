Policjanci z grupy Speed w akcji. Tylko w ciągu jednej godziny zatrzymali cztery prawa jazdy kierowcom, którzy rażąco przekroczyli prędkość

We wtorek, na ul. Do Studzienki, policjant z grupy Speed zauważył kierowcę w fordzie, którego kontrolował kilka dni wcześniej. Wówczas funkcjonariusz zatrzymał 22-latkowi z Gdańska prawo jazdy, a powodem zatrzymania uprawnień na ul. Elbląskiej w obszarze zabudowanym było przekroczenie prędkość o 54 km/h. 22-letni kierowca tłumaczył policjantowi, że jechał na rozmowę o pracę. Z wcześniejszej zrezygnował, bo potrzebne mu tam były uprawnienia do kierowania, które kilka dni wcześniej zatrzymał mu kontrolujący go policjant. Teraz okres, na który będzie miał zatrzymane prawo jazdy, wydłuży się do 6 miesięcy. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.