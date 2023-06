Policjanci z Pomorza odzyskali kradzione pojazdy i zatrzymali złodziei samochodów

- Policjanci ustalili, że za ich kradzieżami stoi nie tylko 33-latek z Gdańska, ale również zatrzymany przez nich we wtorek po południu na ul. Przy Torze w Gdańsku 27-letni mężczyzna, który był poszukiwany i miał do obycia prawie 1,5 roczny wyrok za kradzieże i przestępstwo niezatrzymania się do kontroli - podaje podinsp. Magdalena Ciska. - Gdańszczanin został zatrzymany przez kryminalnych również dlatego, że 25 maja na ul. Małomiejskiej nie zatrzymał się do kontroli policjantom ruchu drogowego, natomiast 26 maja na ul. Kartuskiej kierując volkswagenem passatem, chciał potrącić gdańskiego policjanta, który podjął wobec niego interwencję, po tym, jak i rozpoznał go jako osobę poszukiwaną.