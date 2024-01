Policjanci z Przymorza przyłapali włamywaczy na gorącym uczynku

W środę 24 stycznia w nocy policjanci odebrali zgłoszenie, z którego wynikało, że na ul. Chłopskiej dwaj mężczyźni włamują się do kiosku. Na miejsce pojechali funkcjonariusze z komisariatu na Przymorzu i na gorącym uczynku zatrzymali 34-latka z Gdańska i jego 36-letniego kompana, którzy na widok policjantów odrzucili przedmioty i zaczęli uciekać.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy po przecięciu skobli do budynku kiosku weszli do środka i ukradli klimatyzator, kamerę monitoringu i elektrozamek warte 4 tysiące złotych.

Funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione przedmioty, które znaleźli w pobliżu kiosku oraz zaparkowanym fordzie, należącym do zatrzymanego 36-latka. Dodatkowo w aucie policjanci znaleźli i zabezpieczyli dwa opakowania z siedmioma porcjami amfetaminy. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu.

W trakcie przeszukania mieszkania 34-latka z Gdańska kryminalni znaleźli i zabezpieczyli nagrzewnicę wartą 3 tysiące złotych, którą zatrzymani pod koniec 2023 roku ukradli z terenu budowy przy ul. Kontenerowej.

25 stycznia mężczyźni usłyszeli zarzuty za kradzież i kradzież z włamaniem, a podejrzany 34-latek odpowie za swoje czyny w warunkach powrotu do przestępstwa. Dodatkowo 36-latek usłyszał zarzut za posiadanie narkotyków.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więźnia.