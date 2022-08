Policjanci z sopockiej drogówki pomogli rodzącej kobiecie, 18.08.2022

Podczas porannego patrolu sopockiej drogówki, w czwartek 18 sierpnia, ok godz 10, do zatoczki, w której stali policjanci, wjechał samochód, z którego wybiegła młoda kobieta, prosząc o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Okazało się, że pasażerką jest 28 letnia kobieta, mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego, u której przedwcześnie rozpoczął się poród.

Policjanci bez wahania podjęli decyzję o udzieleniu pomocy kobietom w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala. Mundurowi poinformowali dyżurnego komendy o zdarzeniu, a następnie włączyli w radiowozie sygnały świetlne oraz dźwiękowe, i rozpoczęli pilotaż auta do szpitala w Gdańsku. Dzięki pomocy policjantów rodząca kobieta już po kilku minutach trafiła pod opiekę służb medycznych.

Na świat przyszło zdrowe dziecko. Matce i maluszkowi życzymy wszystkiego dobrego!

