Policjant kazał zamknąć kwiaciarnię? Spór w Gdańsku

- Pomorska policja kontroluje i egzekwuje przestrzeganie zasad obowiązujących podczas pandemii. Czy aby na pewno sami ich przestrzegają? Czy znają zapisy rozporządzenia Rady Ministrów? W poniedziałek mundurowi podjechali na sygnale i odwiedzili mój punkt sprzedaży kwiatów w Gdańsku.

Grożąc mandatem 500 zł, nakazali bezzwłocznie chować kwiaty stojące na zewnątrz i zamknąć lokal, zakłócając tym jego pracę. Na jakiej podstawie? Nie potrafili powiedzieć! Spisano dokument tożsamości, a to wszystko bez rękawiczek, maseczek i nie zachowując odległości! - relacjonuje pani Aleksandra, właścicielka kwiaciarni.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli gdańskiej policji. Zapewniają, że w czasie interwencji żadnych gróźb nie było, a wyłącznie spokojna rozmowa, i to nie z właścicielką, a pracownicą kwiaciarni, bo tej pierwszej w ogóle nie było na miejscu zdarzenia.

- Policjanci codziennie oprócz tego, że sprawdzają, czy przestrzegane są zasady i warunki kwarantanny, weryfikują również, jak mieszkańcy wywiązują się z zakazów wynikających z nałożonych obostrzeń - mówi st. asp. Karina Kamińska, rzecznik gdańskiej policji. - Policjanci podejmują również interwencje wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą nie stosować się do nowych przepisów. Każde zgłoszenie, nawet anonimowe, musi być przez nas sprawdzone.