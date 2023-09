Policjantka z Gdańska odnalazła zaginionego 11-latka. Dziecko jest już pod opieką mamy

Poszukiwania 11-latka w Gdańsku Nowym Porcie. Akcja zakończona sukcesem

Wczoraj po godzinie 20:30 policjanci z Nowego Portu przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 11-latka. Pół godziny wcześniej chłopiec wyszedł z mieszkania przed blok.

Kiedy dziecko nie wróciło o wyznaczonym czasie do domu, matka zaczęła szukać go na własną rękę. Niestety nie przyniosło to rezultatu.

Wówczas kobieta zawiadomiła policję. Chłopiec, który zaginął, ma problemy ze zdrowiem. Dlatego też akcja poszukiwawcza zorganizowana została niezwłocznie.

Mundurowi wnikliwie sprawdzali każdy sygnał mogący przyczynić się do odnalezienia dziecka. Przeszukali teren w pobliżu bloku. Rozmawiali też z przechodniami i dokładnie sprawdzali miejsca, w których 11-latek mógłby przebywać.

Wszystkim patrolom, motorniczym tramwajów i kierowcom autobusów miejskich przekazano rysopis oraz zdjęcia poszukiwanego dziecka.