Policyjny patrol na Aniołkach. Mężczyzna spacerował z dzieckiem, a w kieszeni miał narkotyki

W czwartek (12 bm) tuż przed godz. 14.00 policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku podczas patrolowania dzielnicy Aniołki zauważyli mężczyznę oraz kobietę z wózkiem dziecięcym, która na widok policjantów coś odrzuciła.

- Policjanci wylegitymowali osoby i sprawdzili, co wyrzuciła kobieta. Okazało się, że był to skręt z marihuany. Funkcjonariusze ustalili, że skręt z marihuany należał do mężczyzny, a kobieta go przez chwilę trzymała i wyrzuciła widząc policjantów - mówi st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy KMP w Gdańsku.

W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli przy 19-latku oraz w jego mieszkaniu kolejne kilka porcji narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, usłyszał także zarzut posiadania środków odurzających. 22-latka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona.

Posiadanie środków odurzających jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia do 3 lat