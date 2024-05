Policyjny pościg i tragiczny finał w Gdańsku. Nie żyje jedna osoba

Policyjny pościg przez ponad 50 kilometrów

Policjanci w Wejherowie w środę 29.05 po północy chcieli zatrzymać samochód marki audi do kontroli, jednak kierujący nie zastosował się do poleceń. W związku z tym mundurowi rozpoczęli pościg, który trwał przez ponad 50 kilometrów, aż do Gdańska. Tam, na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kierunku centrum doszło do wypadku. Samochód, którym uciekały dwie osoby, owinął się na drzewie - poinformował portal Pomorskie998.