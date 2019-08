Policyjny pościg w Gdańsku. Policjant strzelał do uciekającego

Policyjny pościg na Nowatorów w Gdańsku

Całe zdarzenie wydarzyło się w piątkowe popołudnie 16.08.2019 w Gdańsku.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzili kontrolę kierowców przy ul. Nowatorów w Gdańsku. Parę minut po godz. 17 - jak podaje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku - funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli samochód peugeot. Jednak kierowca zbagatelizował sygnały policyjne i zaczął uciekać.

Kierowca staranował policjanta.Padły strzały

Po kilku minutach policyjnego pościgu, samochód skręcił w polną drogę, boczną od Nowatorów. Wtedy - jak opisuje asp. Chrzanowski - policjanci próbowali zatrzymać kierowcę. Kierowca peugeota gwałtownie przyspieszył i staranował próbującego zatrzymać go policjanta. Jak określił to asp. Chrzanowski "przeciągnął go" parę metrów po masce. Drugi z funkcjonariuszy widząc co się dzieje, chwycił za broń i oddał kilka strzałów w kierunku uciekającego samochodu.