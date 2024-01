Politechnika Gdańska będzie świętować 120. rocznicę powstania. Program wydarzeń

- To zabytkowy obiekt, jeden z pierwszych na kampusie, który niedawno przeszedł rewitalizację – mówi Mariusz Miler, kanclerz uczelni. - Nowa strefa to 150 m kw. estetycznej przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą wspólnie zrelaksować się lub uczyć, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. To miejsce łączy funkcje sprzyjające kreatywności, ale też wyciszeniu – dodaje.