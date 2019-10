Politechnika Gdańska oferuje darmowe zajęcia dla chętnych. 1 października 2019 roku ruszyły zapisy na Politechnikę Wielu Pokoleń

Oferta zajęć proponowanych w ramach Politechniki Wielu Pokoleń jest ogromna, różnorodna i dostosowana do wieku uczestników. Znaleźć w niej można blisko 50 przedmiotów powiązanych z naukami ścisłymi, technicznymi, a także społeczno-ekonomicznymi.

Zajęcia dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów. Politechnika Wielu Pokoleń to unikatowa inicjatywa stworzona przez gdańską uczelnię wspólnie z Gminą Miasta Gdańsk, Hevelianum i Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym.

Dosyć nietypową propozycją zawartą w projekcie są zajęcia wielopokoleniowe. Co kryje się za tym pojęciem? Nic innego jak warsztaty czy wykłady, w których mogą uczestniczyć rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Wspólnie spędzony czas podczas wycieczek na budowę, warsztatów kreatywnego myślenia czy zajęć z podstaw ekonomii będzie świetną okazją do pogłębienia wzajemnych relacji.

Formuła zajęć jest zróżnicowana - od wykładów przez warsztaty, konwersatoria, laboratoria, zajęcia terenowe do kursów online.

Projekt ten skierowany jest głównie do osób niezwiązanych z Politechniką Gdańską.

Politechnika Wielu Pokoleń w Gdańsku. Zapisy od 1 października

Zapisy na zajęcia, które odbędą się w pierwszym semestrze zostaną uruchomione 1 października i potrwają 6 dni. Na zajęcia można zapisać się drogą elektroniczną. Jeśli chcesz wziąć udział w którychś ćwiczeniach kliknij tutaj, aby się zapisać. Warto pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 8 października.

Zajęcia rozpoczną się już w połowie października. Będą odbywały się w godzinach popołudniowych w czwartki i piątki, a także w soboty do godziny 14 na Politechnice Gdańskiej. Ćwiczenia poprowadzą nauczyciele akademiccy i specjaliści uczelniani.

Grupy będą dosyć kameralne - od 8 osób na warsztatach do 40 osób na wykładach. Ma to ułatwić uczestnikom kontakt z prowadzącymi, ale nie tylko! Nieliczne grupy zwiększają motywację do wzięcia aktywnego udziału w zajęciach. Warto wspomnieć, że osoby, które wykażą się wyjątkową frekwencją i zaangażowaniem zostaną nagrodzone.