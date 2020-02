"Polityczne akty zgonu” Adamowicza i 10 innych prezydentów. Czy śledztwo w sprawie akcji Młodzieży Wszechpolskiej będzie wznowione?

- Chcemy w ten sposób pokazać zdecydowany sprzeciw przeciwko zapowiedziom przyjmowania imigrantów przez samorządowców z 11 miast, w tym z Gdańska. I to jest sprzeciw nie tylko naszego środowiska, ale i społeczeństwa, bo badania opinii publicznej pokazują, że Polacy są przeciwni ich przyjmowaniu do Polski. Skoro więc ci politycy występują przeciwko społeczeństwu, mamy nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych wyborcy pokażą im czerwoną kartkę – zapowiadali działacze Młodzieży Wszechpolskiej, gdy w lipcu 2017 roku poinformowali opinię publiczną o wystawieniu politykom „politycznych aktów zgonu”. O głośnej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Prezydent Gdańska złożył zażalenie do prokuratury ws. aktu zgonu politycznego

Jak wyjaśniła wówczas prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa zwierzchniej wobec „rejonówki” Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, polityczne akty zgonu były formą oceny działań prezydentów oraz wyrażeniem niezadowolenia.

Nie ma tam jakichkolwiek sformułowań, które można by uznać za znieważenie, zniesławienie bądź też użycie słów uznawanych za obelżywe. Nie ma tutaj również nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym dotyczącym grup ludności – przekonywała.

- To co zrobili Wszechpolscy, to nie była zwyczajna krytyka. Posługiwanie się tak wyrazistym symbolem, jakim jest akt zgonu przekracza dopuszczalne granice wyrażania swojego niezadowolenia i zawiera olbrzymią dawkę negatywnej treści – pisał z kolei nieżyjący dziś prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapowiadając zażalenie decyzji prokuratury dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie.

Zamordowany przez nożownika na scenie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2019 roku nie zdążył tego zrobić. Dlatego, w kilka dni później, zażalenie oparte na argumentach Adamowicza, zapowiedział prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.