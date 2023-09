Polki zagrają w Gdyni z Ukrainkami o drugie zwycięstwo w Lidze Narodów. Ewa Pajor będzie czarować na boisku?

We wtorek kobiecą reprezentację Polski będzie można zobaczyć na boisku w Gdyni w starciu z zespołem Ukrainy, który z kolei rywalizację w lidze Narodów zaczął od porażki z Serbkami 1:2, a to spotkanie zostało rozegrane w Starogardzie Gdańskim. Biało-czerwone będą chciały pójść za ciosem i po zwycięstwie w Atenach kolejne trzy punkty dopisać do dorobku także w Gdyni. To kolejny mecz reprezentacji pań w Trójmieście. Dwa lata temu Polski zremisowały z Belgijkami 1:1 w eliminacjach mistrzostw świata na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Wówczas na trybunach zasiadło 8011 widzów i to rekord na meczu kobiet w naszym kraju. Czy zostanie pobity w Gdyni? Z pewnością warto wybrać się na to spotkanie i dopingiem wspomóc biało-czerwone, zwłaszcza że kobiecy futbol zyskuje coraz większe zainteresowanie. To będzie też drugie spotkanie w Gdyni, bowiem w poprzednim roku – także w eliminacjach mistrzostw świata – nasza drużyna rozbiła Armenię 12:0. Początek wtorkowego meczu z Ukrainą o godzinie 18.