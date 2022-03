Półmaraton Gdańsk 2022. Od 5 kwietnia rozpoczną się zapisy na popularny bieg. Do wyboru półmaraton, 5 km lub sztafeta

Półmaraton Gdańsk 2022 trasa

- Półmaraton Gdańsk to wielkie biegowe święto na ulicach Gdańska, w którym rokrocznie startuje tysiące zawodników. To wielka radość, że po dwóch latach pandemii możemy wrócić do starej trasy półmaratonu oraz imprezy towarzyszącej – „Bieg na Piątkę” - w ramach której rozegrana zostanie klasyfikacja dla firm pod nazwą „Firmowa Piątka” – mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor zawodów.

Start i meta Półmaratonu Gdańsk 2022 zlokalizowane będą na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To jedyna i niepowtarzalna okazja, aby finiszować na stadionie piłkarskim, na którym na co dzień rywalizują i trenują piłkarze Lechii Gdańsk. Atestowana trasa o dystansie 21,0975 km, przebiegać będzie przez główne arterie miasta, co gwarantuje niesamowite widoki zarówno dla biegaczy oraz kibiców. Niemal płaski profil trasy powoduje, że jest ona szybka. Impreza skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, chociaż startują w niej również wyczynowi zawodnicy. W 9. edycji półmaratonu na uczestników czeka wyjątkowa niespodzianka, oprócz klasycznej rywalizacji będzie można wystartować w czteroosobowej sztafecie, w której każda osoba będzie miała do pokonania ok. 5 km odcinek!