Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk 52:38. Nadzieja tylko do szóstego wyścigu. Kolejna przegrana gdańskich żużlowców

Do szóstego wyścigu zanosiło się na niespodziankę, bo w takich kategoriach trzeba było rozpatrywać jakiekolwiek punkty zdobyte przez Wybrzeże. Gdańszczanie szybko dopasowali się do toru i chyba można zaryzykować stwierdzenie, że zaskoczyli miejscową drużynę. Nieźle startowali, a poza tym potrafili obierać korzystne ścieżki, byli szybcy na dystansie i nie mieli większych problemów z wyprzedzaniem rywali.

Jednak pary starczyło tylko na wspomniane sześć wyścigów. Trudno powiedzieć co się wydarzyło w dalszej fazie zawodów, czy był to nagły spadek formy czy po prostu gospodarze lepiej reagowali na zmieniające się warunki torowe i byli w stanie lepiej dopasować motocykle. Wtedy już większość startów padało łupem Polonii. I choć niejednokrotnie zawodnicy Wybrzeża sprawiali wrażenie szybszych na dystansie, to jednak nie mieli już tylu skutecznych akcji.

Co zrobiło różnicę? Przede wszystkim formacja juniorska. Widać było przepaść pomiędzy rewelacyjnym Wiktorem Przyjemskim, a młodzieżowcami Wybrzeża. Marcel Krzykowski prowadził w wyścigu młodzieżowym, jednak Przyjemski dopadł go na ostatnich metrach, przedzierając się z ostatniego miejsca na pierwsze. Później Krzykowski prowadził jeszcze z Danielem Jeleniewskim, ale i w tym przypadku dał sobie wyrwać punkt na ostatnim okrążeniu.