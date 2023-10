Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk 22.10.2023 r. W jakim składzie zagrają Biało-Zieloni? Kto wystąpi za Lussa Fernandeza i Dawida Bugaja?

Lechia Gdańsk przystąpi do ligowej rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej. Drużynę czeka wyjazdowe starcie z Polonią Warszawa, w którym to Biało-Zieloni będą faworytami. Trudna jest jednak sytuacja…

Kto będzie miał zadanie zastąpienia Luisa Fernandeza? Tutaj możliwości jest więcej. Nie będzie to raczej Maksym Chłań, który może grać na pozycji numer „10”, ale trener Grabowski nie pali się do tego, aby młodego Ukraińca zabierać ze skrzydła. W tej sytuacji kandydatem numer jeden do gry w miejsce Hiszpana wydaje się Rifet Kapić. Chociaż na tej pozycji mogą zagrać również Tomasz Neugebauer oraz Louis D’Arrigo.

- Podstawowi zawodnicy nam nie pomogą. Dwóch na dłużej, a jeden w najbliższym meczu. To braki, których byśmy nie chcieli. Fernandez to piłkarz nietuzinkowy, ale jak jest zdrowy. Niech się rehabilituje i szybko do nas wraca, a my postaramy się go zastąpić. Ci, którzy zagrają na jego pozycji, będą chcieli być równie groźni, a może i bardziej skuteczni niż Luis. Na pewne rzeczy byliśmy gotowi, bo Fernandez miał uraz od dłuższego czasu i były treningi w innym ustawieniu. Dobrze popracowaliśmy i mam nadzieję, że brak tych zawodników nie będzie widoczny. Bez względu na skład i strukturę będziemy gotowi do walki w Warszawie o trzy punkty – zapewnia trener Grabowski.