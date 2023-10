Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk 31.10.2023 r. Znamy skład Biało-Zielonych! Bohater tylko na ławce rezerwowych. Dawid Bugaj wrócił do gry?

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 31.10.2023 r.

Trudna jest sytuacja kadrowa gdańskiego zespołu, bowiem kontuzje na pewno wykluczą z gry w stolicy Luisa Fernandeza oraz Conrado. Brak Hiszpana oraz Brazylijczyka, którzy w tym roku na boisku się nie pojawią, to nie jedyne osłabienia. Zabraknie także Jana Biegańskiego, który wciąż wraca do zdrowia i ma być już gotowy do gry na kolejne spotkanie wyjazdowe z GKS Tychy. Do gry będzie za to gotowy Dawid Bugaj, który zakończył pauzę za żółte kartki i ma szansę znaleźć się w podstawowym składzie.