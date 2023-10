Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk. Biało-Zieloni wygrywają w stolicy i są w strefie barażowej! Bohdan Sarnawski bohaterem meczu

Lechia Gdańsk wygrała w Warszawie z Polonią 1:0 w zaległym meczu Fortuny 1. Ligi. W pierwszym terminie spotkanie zostało odwołane z powodu ulewy i zalanego boiska. Teraz emocji nie brakowało. Zwycięskiego gola strzelił na początku meczu Tomas Bobcek, a w końcówce rzut karny obronił Bohdan Sarnawski.

Lechia musiała radzić sobie Tomasza Neugebauera. Bohater meczów z Górnikiem Łęczna i i Stalą Rzeszów usiadł na ławce rezerwowych. Już w poprzednim spotkaniu zagrał przeziębiony, z katarem i bólem gardła. Zapewne osłabienie organizmu sprawiło, że nie wyszedł na boisko w podstawowym składzie.

Piłkarze Lechii bardzo szybko ustawili mecz po swojej myśli. Już w 8 minucie bardzo dobrym prostopadłym podaniem popisał się Rifet Kapić, a Tomas Bobcek w sytuacji sam na sam trafił w długi róg. Słowak zdobył trzeciego gola w tym sezonie. To był jedyny celny strzał podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego w pierwszej połowie spotkania. Biało-Zieloni kontrolowali przebieg meczu, a Camilo Mena nie wykorzystał idealnej sytuacji na podwyższenie wyniku, ponownie po podaniu Kapicia. Z czasem jednak Polonia przejęła inicjatywę, a groźny strzał oddał Bartosz Biedrzycki. Ten zawodnik miał trzy okazje bramkowe, ale nie potrafił zaskoczyć Bohdana Sarnawskiego. Tuż przed końcem pierwszej połowy Lechia powinna strzelić drugiego gola. Znowu świetnym podaniem popisał się Kapić, a Bobcek lobował wychodzącego z bramki Mateusza Kuchtę, ale też posłał futbolówkę nad poprzeczką.

Początek drugiej połowy to dobra akcja ofensywna Lechii, ale po zagraniu Meny do piłki nie doszedł Maksym Chłań. Z kolei po złym wybiciu piłki przez Kuchtę niecelny strzał oddał Kapić. Potem Biało-Zieloni bardziej skupili się na obronie korzystnego wyniku. Polonia atakowała, miała okazje, ale grała nieskutecznie. Do ogromnych emocji doszło w końcówce spotkania. Sędzia puścił grę, ale po chwili został przywołany do monitora i zobaczył jak Iwan Żelizko zagrał piłkę ręką. Karny dla Polonii. Wreszcie mógł wykazać się Sarnawski, który na Ukrainie uchodził za specjalistę od bronienia rzutów karnych. Do piłki podszedł Szymon Kobusiński i Sarnawski kapitalnie obronił silny strzał z karnego i uratował drużynie zwycięstwo w stolicy. To nie był wybitny mecz, ale dla gdańszczan najważniejsze było zdobycie kompletu punktów.

Lechia po raz pierwszy w tym sezonie wygrała dwa mecze z rzędu. Dobrze spisywała się defensywa, która radziła sobie z atakami zespołu „Czarnych Koszul”. Więcej Biało-Zieloni mogli zrobić w ofensywie, bo w drugiej połowie przez większość czasu gry bronili korzystnego wyniku. Strzały, strzały celne, rzuty rożne, posiadanie piłki – wszystkie statystyki były na korzyść Polonii, ale to podopieczni trenera Grabowskiego schodzili z boiska jako zwycięzcy. A Polonia u siebie przegrała szósty mecz na siedem.

Piłkarze Lechii wskoczyli do strefy barażowej i aktualnie zajmują piąte miejsce w tabeli Fortuny 1. Ligi. Do miejsca dającego awans tracą już tylko trzy punkty. I to, co przed drużyną, jest bardzo ważne. Drugie miejsce w tabeli zajmuje GKS Tychy i właśnie z tym zespołem Lechia zagra najbliższe spotkanie wyjazdowe. To będzie kolejna okazja, aby odrobić straty punktowe i umocnić się w czołówce ligowej tabeli. CZYTAJ TAKŻE: Dawid Podsiadło skomplikuje Lechii Gdańsk grę o awans do PKO Ekstraklasy? Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Tomas Bobcek (8) Polonia: Kuchta - Zawistowski (80 Pawłowski), Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski, Biedrzycki - Michalski (62 Kluska), Koton (80 Marciniec), Ochronczuk (73 Wojciechowski), Bajdur - Tomczyk (62 Kobusiński) Lechia: Sarnawski - Bugaj (46 Sezonienko), Chindris, Olsson Kałahur - Żelizko, Kapić (87 Neugebauer) - Mena (73 Sypek), Chłań (87 D'Arrigo), Piła - Bobcek (62 Zjawiński)

90+8 min. - koniec meczu! Lechia wygrała z Polonią 1:0! 90+7 min. - żółta kartka dla Bajdura (Polonia) 90+6 min. - żółta kartka dla Zjawińskiego (Lechia) 90+3 min. - żółte kartki dla Kobusińskiego (Polonia) i Żelizki (Lechia) 90 min. - sędzia doliczył 6 minut 89 min. - karny dla Polonii po analizie VAR! Ręką zagrał piłkę Żelizko. Do piłki podszedł Kobusiński, ale Sarnawski kapitalnie obronił karnego! 87 min. - zmiany w Lechii: za Kapicia i Chłania weszli Neugebauer i D'Arrigo 80 min. - zmiany w Polonii: za Kotona i Zawistowskiego weszli Marciniec i Pawłowski 73 min. - żółta kartka dla Sezonienki (Lechia) 73 min. - zmiana w Lechii: za Menę wszedł Sypek

73 min. - zmiana w Polonii: za Ochronczuka wszedł Wojciechowski 70 min. - żółta kartka dla Piły (Lechia)

66 min. - kolejna szansa Biedrzyckiego, który ubiegł Piłę, ale z bliska nie zdołał skierować futbolówki do siatki 62 min. - zmiana w Lechii: za Bobceka wszedł Zjawiński 62 min. - zmiany w Polonii: za Tomczyka i Michalskiego weszli Kobusiński i Kluska 61 min. - żółtą kartką został ukarany Zawistowski (Polonia) 58 min. - bardzo dobra szansa dla Polonii, ale Biedrzycki z kilku metrów nie trafił w bramkę 51 min. - żółta kartka dla Meny (Lechia) 47 min. - fatalne wybicie bramkarza, ale niecelnie uderzył Kapić 46 min. - świetna akcja Meny, ale do piłki nie doszedł Chłań, choć był blisko zamknięcia akcji 46 min. - zmiana w Lechii: za Bugaja wszedł Sezonienko 46 min. - początek drugiej połowy 45+1 min. - koniec pierwszej połowy. Lechia prowadzi z Polonią 1:0!

41 min. - Kapić z kolejnym świetnym podaniem, ale Bobcek w sytuacji sam na sam przelobował Kuchtę, ale też bramkę 35 min. - po przechwycie Żelizki świetna szansa Meny, ale strzelił mocno i bardzo niecelnie 32 min. - szansa Kołodziejskiego, ale w czystej sytuacji źle trafił piłkę głową i bez problemu interweniował Sarnawski 28 min. - długi zagranie w pole karne i szansa dla Polonii. Z pierwszej piłki uderzył Biedrzycki, ale Sarnawski nie dał się pokonać 21 min. - strzał Bajdura, ale piłkę odbił Sarnawski 16 min. - Lechia długo utrzymuje się przy piłce na połowie rywala i w pełni kontroluje mecz

8 min. - Bobcek!!! Kapić świetnie zagrał do Słowaka, a ten pewnie posłał piłkę do siatki. Polonia - Lechia 0:1 1 min. - początek meczu

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 31.10.2023 r.

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 31.10.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk przeprowadzą Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go Sport. Początek spotkania we wtorek (31.10.2023 r.) o godz. 18:00. Studio przedmeczowe w Polsacie Sport Premium 1 rozpocznie się o godz. 17:50. A gdzie oglądać mecz Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych. Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 31.10.2023: Biało-Zieloni pokonają Czarne Koszule?

Przed piłkarzami Lechii Gdańsk kolejny ważny mecz w Fortunie 1. Lidze. Podopieczni trenera Szymona Grabowskiego o punkty powalczą w Warszawie w meczu z Polonią.

Lechia ma jasno określony cel, którym jest powrót do PKO Ekstraklasy. W drużynie nie brakuje jakości i to Biało-Zieloni będą faworytami w starciu z pierwszoligowym beniaminkiem. Lechia potrzebuje serii zwycięstw, aby piąć się w górne rejony ligowej tabeli. Ten mecz miał zostać rozegrany w niedzielę (22.10.2023 r.), ale został odwołany z powodu ulewy w stolicy i zalanego boiska. Piłkarze wyjdą zatem na boisko we wtorek, 30 października 2023 roku.

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga. Kursy, typy bukmacherów

Polonia Warszawa: 2,90

Remis: 3,40

Lechia Gdańsk: 2,45

Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga

Mecz: Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk

Data meczu: 31.10.2023 (wtorek)

Transmisja: Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go Sport

Godzina: 18:00