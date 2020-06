Położono kamień węgielny pod pirs zachodni Terminalu Pasażerskiego T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

- Ostatnie miesiące wymagały wprowadzenia nowych zasad związanych z pracą naszej załogi w związku z panującą sytuacją. Nie wpłynęło to jednak na harmonogram działań. Kamień węgielny, będący symbolem stabilności obiektu, w obecnym czasie nabiera dodatkowego znaczenia. Stabilność to coś, do czego wszyscy tęsknimy, niezależnie w której części globu się znajdujemy – powiedział Karol Zduńczyk Prezes Zarządu Doraco, generalny wykonawca inwestycji.

- Ulokowanie biznesu na terenie województwa pomorskiego jest uzależnione od jakości usług lotniczych w Porcie Lotniczym Gdańsk. Chcielibyśmy rozwijać transport publiczny , który będzie się łączył z lotniskiem, ale też z całym regionalnym systemem transportowym. Myślimy o dalszym rozwoju linii kolejowych, bo dojazd do portu lotniczego, do centrum biznesu, które powstaje na lotnisku, ma bardzo duże znaczenie - powiedział Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego.

Budowa pirsu, który jest przedłużeniem Terminalu Pasażerskiego T2 w kierunku zachodnim ma się zakończyć w IV kwartale 2021 roku. Port Lotniczy Gdańsk zyska prawie 16 tys. m kw. nowej powierzchni. Po rozbudowie terminalu pasażerskiego, w nowym pirsie będą obsługiwani pasażerowie rejsów rozkładowych, którzy podróżują do krajów non-Schengen, część nowego pirsu będzie też przeznaczona do obsługi pasażerów z krajów strefy Schengen.

Podstawowe zmiany parametrów po wybudowaniu pirsu w PLG:

- centralny punkt kontroli bezpieczeństwa

– zwiększenia liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18

- punkty odprawy paszportowej, odloty– zwiększenie z 6 do 10 przejść

- gate’y odlotowe– zwiększenie liczby gate’ów z 20 do 30

- punkty odprawy paszportowej, przyloty– zwiększenie przejść z 8 do 12

- odbiór bagażu– zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9